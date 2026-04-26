'Такие красивые': Джамала умилила сеть кадрами с мужем (видео)

Известная украинская певица и победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала показала архивные кадры с мужем Бекиром.
Сегодня, 26 апреля, пара отмечает девятую годовщину свадьбы. По случаю праздника артистка опубликовала трогательный ролик с возлюбленным в своем Instagram. В частности, на видео Джамала собрала моменты со свадьбы, путешествий и съемок. Везде супруги вместе и поддерживают друг друга.
"Кажется, каждый день – как конец света, но среди всего этого мы встретили друг друга", – подписала ролик звезда.
Реакция сети
Подписчики Джамалы засыпали ее и мужа комплиментами в комментариях:
- "Милые котики"
- "Здоровья, любви, мира и счастья"
- "Такие милые"
- "Какие вы красивые!".
К слову, Джамала и Бекир живут вместе в Киеве и воспитывают трех сыновей – Эмира-Рахмана, Селима-Гирая и Алима Сеит-Бекира, который появился на свет в 2024 году.
Напомним, ранее Джамала показала своих старших сыновей, которые заметно подросли. Тогда они всей семьей посетили интерактивную выставку в столице.