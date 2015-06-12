В Москве неизвестные имитировали нападение на посольство Украины (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сегодня после празднования дня России примерно в 22.30 около ста молодых людей подошли к посольству Украины в Москве на Леонтевском переулке.

Сразу после этого к дипломатическому представительству подъехало около 10 автобусов с бойцами ОМОН. После небольшой паузы и переговоров лидеров этой группы молодежи с полицейскими, неожиданно около 20 человек выбежали со стороны полицейских и не встретив отпора со стороны правоохранителей начали бросать яйца в сторону посольства.

В результате "атаки" часть яиц попала в автомобили посольства, а часть - в мемориальную доску в память погибшим людям при взрыве в этом здании в 1919 году, которое является памятником истории, охраняемым российским государством.

За "нападавшими" погналась полицейские и некотрых задержали.

После этого собравшиеся у дипмиссии начали скандировать "Не позволим осквернить наш флаг", "Не забудем не простим". Через 3 минуты молодежь покинула территорию возле посольства.

Как сообщал УНИАН ранее, в марте 2014 года в Москве активисты партии «Другая Россия» совершили нападение на Посольство Украины в РФ. Нападавшие бросили на территорию посольства две дымовых шашки, также были разбросаны листовки «Киев - русский город».