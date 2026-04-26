Тарас также рассказал, что больше всего ценит в людях.

Известный украинский певец и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя признался, готов ли он к новым отношениям после развода с Еленой Тополей.

Не секрет, что о своем расставании звездная бывшая супружеская пара объявила в начале декабря 2025 года. Пара прожила вместе 12 лет и имеет троих общих детей, однако решила завершить свои отношения. На днях Тарас отметил, что пока не хочет новых романов или чего-то серьезного в личной жизни.

"Нет. Пока достаточно. Мне хватает. У меня трое детей, за которых я несу ответственность, и я продолжаю делать все как отец. Если речь идет о серьезных отношениях, то вообще нет. Я искренне говорю это", - отметил певец в интервью Наталье Влащенко.

Видео дня

Тополя также добавил, что самое главное для него в отношениях с любимым человеком или другом – это доверие.

"Если человек делает какие-то неприятные для меня вещи, но искренне говорит: "Да, я сделал/ла это, потому что..." - я прощаю первый раз и второй. На третий раз я прекращаю общение. Это самое важное для меня. Если есть доверие, то я могу даже кардинально расходиться во взглядах с человеком, но я это принимаю. Чего я не могу принять – обман и предательство идеи либо на бытовом уровне, либо если что-то произошло в глобальном масштабе. Без доверия ты ничего не построишь", – подчеркнул музыкант.

