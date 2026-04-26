Николас Карма перенес серьезную операцию и рассказал о своем состоянии

Блогер вышел на связь со своими подписчиками.

Известный украинский блогер и автор популярной рубрики "Сколько стоит Look?" Николас Карма рассказал о сложной операции.

В своем Instagram мужчина отметил, что у него была грыжа в шее. Долгое время он откладывал хирургическое вмешательство, ведь многие врачи не советовали этого делать и пугали параличом.

"Три года назад я неудачно выполнил сальто – и у меня вылезла грыжа в шее. С тех пор – постоянная сильная боль и периодический паралич руки. Я обратился в больницу. Мне назначили терапию. Я спросил об операции, потому что хотел жить без этого. В ответ услышал: "Категорически нет. Риск паралича – 50 на 50". Так как рядом спинной мозг и есть риск задеть его. То же самое мне сказали врачи в Польше, когда я прислал им свое МРТ. Меня очень сильно запугали. Сказали, что оперируют только в критических случаях", – написал Николас Карма.

Видео дня

Он также добавил, что за эти годы приходилось постоянно принимать обезболивающие или терпеть боль. Однако месяц назад ему все же посоветовали сделать операцию.

"Мне сказали, что больше нельзя откладывать – нужно решиться и сделать то, о чем я даже боялся думать. Приехал в Ужгород. Верю, что все будет хорошо и моя жизнь изменится к лучшему", – добавил блогер.

К слову, операция прошла успешно, мужчине установили специальный имплант в шею.

Напомним, ранее Николас Карма высказался о своих заработках во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: