Foreign Policy: В 2020 году война в Украине будет среди 10 конфликтов, за которыми нужно следить

Во времена, когда ни враги, ни друзья, не могут сказать, какую позицию занимают США, для новых глобальных игроков сохранение мира - не такая большая ценность.

Местные конфликты всегда отражают глобальные тенденции. То, как они вспыхивают, разворачиваются и решаются, отражает изменения в отношениях так называемых "больших держав", интенсивность их соревнования, а также широты амбиций региональных актеров.

Они отражают проблемы, которыми международная система занимается и к которым она безразлична. Сегодня эти войны рассказывают историю глобальной системы, которая застряла в ранних брыжах радикальных изменений. А также о региональных лидерах, осмелелых и одновременно напуганных возможностями, которые несут изменения, - пишет Foreign Policy. Только время покажет, сколько еще будет длиться трансакционная односторонность США, их презрение к традиционным союзникам и преданность тем, кто обычно был врагом, а также как много будет разрушено президенством Дональда Трампа.

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Но вряд ли удастся отрицать, что что-то уже происходит. Понимание и баланс сил, на которые глобальный порядок раньше опирался, несмотря на свое несовершенство, нечестность и проблематичность, больше не работают. Вашингтон желает сохранить выгоды от своего лидерства, но не хочет брать на себя бремя, связанное с ним. В результате он виновен в смертном грехе всех больших государств: в допущении роста разрыва между целями и средствами. Сегодня ни друзья, ни враги не знают наверняка, какую позицию занимает Америка.

Роли других крупных сил тоже меняются. Китай демонстрирует терпение, присущее стране, уверенной в своем большом влиянии, которое, однако, он не спешит полностью продемонстрировать. Он выбирает свои битвы, сосредотачивается на приоритетах, которые сам определил. Среди них внутренний контроль и подавление потенциальных несогласных (подавление протестов в Гонконге или массовое заключение мусульман в Сицзян-Уйгурском автономном районе), Южное и Восточное Китайские моря, усиление технологического ожесточенного соперничества с США. В других местах его игра более долгосрочная.

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Россия, в свою очередь, демонстрирует нетерпеливость страны, которая обязана своей силой этим нетипичным условиям и желает воспользоваться ими, пока еще есть время. Внешняя политика Москвы оппортунистическая, призванная превратить кризисы в выгоду для нее. Впрочем, возможно, сегодня это та стратегия, которая ей и нужна. Выставляя себя более настоящим и надежным партнером, чем западные силы, Россия дает опору некоторым союзникам прямой военной поддержкой, отправляя наемников в Ливию и страны, расположенные южнее Сахары, чтобы подать сигнал о росте своего влияния.

Для всех этих сил предотвращение вспышки конфликтов и их решение несет мизерную ценность. Они оценивают кризисы с точки зрения того, как они могут продвинуть или навредить их интересам, а также как они могут усилить или подорвать соперников. Европа может быть противовесом. Но как раз в момент, когда ей нужно вступить в игру, она переживает внутреннюю турбулентность, несогласие среди своих лидеров и особенно занята проблемами терроризма и миграции, которые часто искажают политику.

Последствия этих геополитических тенденций могут быть смертельными. Преувеличенная вера в внешнюю помощь может исказить расчеты местных актеров, толкая их к бескомпромиссным позициям и поощряя их не учитывать угрозы, к которым, как им кажется, у них иммунитет. В Ливии кризис рискует пустить опасные метастазы из-за вмешательства России на стороне восставшего генерала, который идет маршем на столицу. США посылают нечеткие сигналы, Турция грозится прийти на спасение правительства в Триполи, а Европа, которая расположена в двух шагах, демонстрирует импотентность из-за внутренние расколы. В Венесуэле упрямство правительства, спровоцированное верой в то, что Россия и Китай смягчат его экономическое падение, вступает в схватку с отсутствием в лагере оппозиции реализма. Последнее усиленное предположениями, что США свергнут режим президента Николаса Мадуро.

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Сирия не попала в список конфликтов на 2020 год. Но она стала микрокосмом всех названных тенденций. Там США соединили высокомерие гегемона с позой стороннего наблюдателя. Местных актеров (таких как курды), которые были поощрены чрезмерными обещаниями Америки, в конце ждало разочарование. А другие в районе (в частности Турция) решили получить выгоду от хаоса.

Впрочем, плохие новости все же могут содержать щепотку хорошего. Чем больше лидеры понимают пределы союзной поддержки, тем больше до них доходит реальность. Саудовская Аравия, которая была сначала поощрена, казалось бы, открытым чеком от администрации Трампа, играла мышцами в регионе до ряда дерзких иранских атак, на которые США никак не отреагировали. Это указало королевству на масштабы его уязвимости, заставив искать решение в Йемене и, возможно, пойти на деэскалацию с Ираном.

Для многих американцев Украина ассоциируется с печальной историей о склонении к обмену "услуги за услугу" и импичменте. Но для нового президента страны Владимира Зеленского, который оказался в центре этого шторма, приоритет - это завершение конфликта на украинском востоке. Похоже, он понимает необходимость для Киева искать компромисс на пути к этой цели.

Другие тоже похожим образом могут изменить свои взгляды. Правительство Афганистана и другие настроенные против "Талибана" силы понимают, что США не будут рядом вечно. Иран и сирийский режим видят, что новое самохвальство России на Ближнем Востоке не защищает их от атак Израиля. Все эти актеры могут и не быть полностью сами по себе. Но поскольку поддержка их союзников имеет границы, им придется спуститься на землю. В этом суть реализма.

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Существует еще одна тенденция, которая требует внимания: это феномен массовых протестов по всему миру. Это недовольство ситуацией с равенством в возможностях, которое охватывает страны под руководством левых и правых, с демократиями и автократиями, богатые и бедные, от Латинской Америки до Азии и Африки. Особенно поражают те протесты, которые происходят на Ближнем Востоке. Потому что обозреватели считали, что разбитые иллюзии и страшное кровопролитие во времена восстаний в 2011 году сделают невозможным повторение чего-то подобного. Демонстранты вынесли урок, готовятся к длительной борьбе и, что главное, избегают насилия, которое играет на руку их соперникам.

Политические и военные элиты тоже чему-то научились за это время, конечно же. В Судане, где произошла одна из самых лучших историй прошлого года, демонстранты свергли давнего автократа Омара аль-Башира и дали толчок изменениям, которые могут привести к более демократическому и мирному порядку. В Алжире, тем временем, лидеры лишь обменялись креслами. Однако, в почти всех местах извращенное чувство экономической несправедливости, которое выводит людей на улицы, сохраняется. Если правительства: старые или новые, - не смогут решить эту проблему, тогда миру стоит готовиться к тому, что в 2020 году еще больше городов будут в огне.

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Издание советует в следующем году пристально следить за 10 конфликтами, среди которых и война, которая продолжается на Востоке Украины. Кроме нее в список попали конфликты в Афганистане, Йемене, Эфиопии, Буркина-Фасо, Ливии, обострение в отношениях между США, Ираном, Израилем и странами Персидского залива, между США и КНДР, а также конфликты в Кашмире и Венесуэле.

Foreign Policy пишет, что в Украине много чего может пойти не так. Планы о перемирии и разведении сил могут развалиться и уступить место эскалации боев. Даже если эти планы удастся выполнить, президенту Владимиру Зеленскому будет нужно, чтобы Москва пошла на компромисс. Иначе у мира не будет никаких шансов. Сейчас хоть Москва и более склонна вести дела с Зеленским, чем с его предшественником, ее ключевые позиции остаются без изменений. Россия отрицает свое участие в войне, которую она инициировала, финансировала и в боях которой принимала участие. Она до сих пор настаивает, что Киев должен вести переговоры с ее марионетками на Донбассе.

Мир принесет очевидную выгоду как Украине, так и России. Например, санкции против Москвы могут быть ослаблены. Кроме того, российская сторона может избавиться от бремени военной и финансовой поддержки сил на украинской территории. От западных союзников Зеленскому нужна вся возможная поддержка.