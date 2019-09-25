Bloomberg: Наемники Путина появились на поле битвы в Ливии

Кремль рассчитывает, что российские наемники помогут свергнуть признанное правительство в Триполи.

Частная армия, связанная с президентом России Владимиром Путиным, начала участвовать в боях на передовой войны в Ливии. Это новая попытка Кремля проецировать российскую власть после вторжения в Сирию, которое радикально изменило ситуацию.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что более 100 наемников из группы «Вагнер», которую контролирует «личный повар Путина» Евгений Пригожин, прибыли на ливийскую базу на передовой в первую неделю сентября. Они будут поддерживать восточного военачальника Халифа Хафтара в его наступлении на столицу страны город Триполи. Об этом изданию сообщили ливийские и западные чиновники.

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Командир российских наемников также подтвердил, что «Вагнер» воюет в Ливии. Часть российских бойцов погибли во время операций в африканской стране. Прибытие наемников «Вагнера» в Ливию в этом месяце совпало с усилением ударов авиации на поддержку сил Хафтара, который пытается закрепить боевые успехи до того, как пройдет международная мирная конференция, запланированная на следующий месяц. Его войска застряли на окраинах Триполи с начала апреля.

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Россия дистанцируется от признанного ООН правительства в Триполи. Она рассчитывает, что Хафтар сейчас сможет пробиться в столицу после ряда поражений в попытках это сделать. Об этом Bloomberg сообщил источник, приближенный к правительству в Москве. В России хотят, чтобы у сына бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи была определенная роль во властной структуре страны. Хотя новым ливийским лидером его не видят.