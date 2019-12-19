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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

03:53, 19 декабря 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Голосование состоялось ночью 19 декабря по киевскому времени, пишут Associated Press и Reuters.

За импичмент по статье "превышение полномочий" из-за просьбы к украинским властям расследовать деятельность семьи Джо Байдена проголосовали 230 конгресменов, против выступили 197. Три человека (один демократ и два республиканца) не приняли участия в голосовании.

Результаты голосования / REUTERS

Никто из республиканцев не поддержал импичмент Трампа по пункту "превышение полномочий", двое представителей Демократической партии проголосовали против отстранения президента от должности, один решил воздержаться.

Также Трампа признали виновным по статье о препятствовании работе Конгресса из-за отказа сотрудничать с расследованием и запретив это делать своей администрации (за - 229 голосов, против - 198). На этот раз против импичмента проголосовали трое демократов.

REUTERS

"Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию", - написал Трамп в Twitter вскоре после начала слушаний в Палате представителей.

После объявления импичмента Палатой представителей США Дональд Трамп продолжит управление государством.

Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии. Ожидается, что слушания в Сенате начнутся в январе. Для принятия решения нужно две третьих голосов сенаторов (не менее 67). Если в Сенате не наберется необходимого числа голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост. А в случае поддержки Сенатом импичмента Трампа, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.

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Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Америки, подвергшимся импичменту. Ранее палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако сенат проголосовал за оправдание обоих и против их отстранения от должности. В 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь объявления импичмента.

Как сообщал УНИАН, в США проводят расследование по вопросу импичмента Трампу из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью причинить вред своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями.

Трамп, в свою очередь, считает расследование "охотой на ведьм", аргументируя расшифровкой его разговора с Зеленским как доказательство того, что он не нарушил ни одного закона. Республиканцы поддерживают президента США.

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Теги: #президент США#импичмент Трампа#палата представителей США