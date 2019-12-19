Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.

Голосование состоялось ночью 19 декабря по киевскому времени, пишут Associated Press и Reuters.

За импичмент по статье "превышение полномочий" из-за просьбы к украинским властям расследовать деятельность семьи Джо Байдена проголосовали 230 конгресменов, против выступили 197. Три человека (один демократ и два республиканца) не приняли участия в голосовании.

Никто из республиканцев не поддержал импичмент Трампа по пункту "превышение полномочий", двое представителей Демократической партии проголосовали против отстранения президента от должности, один решил воздержаться.

Также Трампа признали виновным по статье о препятствовании работе Конгресса из-за отказа сотрудничать с расследованием и запретив это делать своей администрации (за - 229 голосов, против - 198). На этот раз против импичмента проголосовали трое демократов.

"Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию", - написал Трамп в Twitter вскоре после начала слушаний в Палате представителей.

После объявления импичмента Палатой представителей США Дональд Трамп продолжит управление государством.

Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии. Ожидается, что слушания в Сенате начнутся в январе. Для принятия решения нужно две третьих голосов сенаторов (не менее 67). Если в Сенате не наберется необходимого числа голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост. А в случае поддержки Сенатом импичмента Трампа, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.

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Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Америки, подвергшимся импичменту. Ранее палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако сенат проголосовал за оправдание обоих и против их отстранения от должности. В 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь объявления импичмента.

Как сообщал УНИАН, в США проводят расследование по вопросу импичмента Трампу из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью причинить вред своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями.

Трамп, в свою очередь, считает расследование "охотой на ведьм", аргументируя расшифровкой его разговора с Зеленским как доказательство того, что он не нарушил ни одного закона. Республиканцы поддерживают президента США.