BBC: Министры иностранных дел НАТО спели "Мы мир" (видео)
16:00, 15 мая 2015Мир
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Идея многим министрам понравилась и они бодро приступили к исполнению известного хита, который в 1985 году написали Майкл Джексон и Лайонел Ричи.
Министры поют на неформальной вечеринке / Принтскрин
После саммита в Турции министры иностранных дел стран НАТО собрались на неформальную вечеринку, где гостей развлекала местная поп-группа.
В завершении программы музыканты предложили министрам выйти на сцену и подпевать песне "We are the World", сообщает BBC Украина.
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Идея многим министрам понравилась и они бодро приступили к исполнению известного хита, который в 1985 году написали Майкл Джексон и Лайонел Ричи.
На саммите в ходе переговоров доминировала тема российской военной угрозы.
Видео BBC
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