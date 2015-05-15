BBC: Министры иностранных дел НАТО спели "Мы мир" (видео)

16:00, 15 мая 2015
Мир
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Идея многим министрам понравилась и они бодро приступили к исполнению известного хита, который в 1985 году написали Майкл Джексон и Лайонел Ричи.

Міністри співають на неформальній вечірці / Прінтскрін

После саммита в Турции министры иностранных дел стран НАТО собрались на неформальную вечеринку, где гостей развлекала местная поп-группа.

В завершении программы музыканты предложили министрам выйти на сцену и подпевать песне "We are the World", сообщает BBC Украина.

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Идея многим министрам понравилась и они бодро приступили к исполнению известного хита, который в 1985 году написали Майкл Джексон и Лайонел Ричи.

На саммите в ходе переговоров доминировала тема российской военной угрозы.

Видео BBC
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