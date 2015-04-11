14 стран НАТО начинают масштабные учения из-за российской угрозы

Об этом пишет The Telegraph.

Учения начнутся на этих выходных и продлятся две недели.

В учениях будут задействованы 55 боевых кораблей, 70 самолетов и 13 тыс моряков, солдат и летчиков из 14 стран, передает Украинская правда.

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Королевский флот будет практиковать охоту на подводные лодки противника после того как недавно было зафиксировано вероятно российскую военную субмарину в этом районе.

В течение учений, которыми будет руководить Британия, будут отработаны морские десанты, разминирование и отражения атак малых кораблей, в то время как на другом конце Британии будет отработано приземление воздушного десанта на равнине Солсбери.

И хотя в Минобороны Британии заявляют, что учения не являются ответом на действия любого государства, руководство НАТО подтверждает, что целью учений является демонстрация силы альянса и успокоение его членов перед угрозой со стороны России, связанной с агрессией в Украине.