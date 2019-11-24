"Победить Трампа и восстановить Америку": миллиардер Блумберг идет в президенты США
Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о намерении баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.
Об этом Блумберг написал на своей странице в Twitter.
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"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне побеждать и лидировать", – написал он.
"Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Ставки не могут быть выше. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать восстановление Америки", – объяснил свои намерения экс-мэр Нью-Йорка.
I'm running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019
I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.
Join our team: https://t.co/7ezlUeouqHpic.twitter.com/IyOeS3aWaF
We cannot afford four more years of President Trump'reckless and unethical actions.— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019
The stakes could not be higher.
We must win this election.
And we must begin восстановление America. https://t.co/W6P9uaCyqN
Блумберг, который ранее в этом году заявил, что не будет баллотироваться, отменил свое решение, поскольку не считает, что в нынешней среде демократов есть такие, которые могут победить Трампа на выборах в следующем году, сообщает CNN со ссылкой на несколько человек, близких к миллиардеру.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.