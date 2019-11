"Победить Трампа и восстановить Америку": миллиардер Блумберг идет в президенты США

Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о намерении баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.

Об этом Блумберг написал на своей странице в Twitter.

Читайте такжеТрамп заявил о причастности Украины к вмешательству в выборы в США в 2016 году

"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне побеждать и лидировать", – написал он.

"Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Ставки не могут быть выше. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать восстановление Америки", – объяснил свои намерения экс-мэр Нью-Йорка.

I'm running for president to defeat Donald Trump and rebuild America. I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead. Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF

We cannot afford four more years of President Trump'reckless and unethical actions.



The stakes could not be higher.



We must win this election.



And we must begin восстановление America. https://t.co/W6P9uaCyqN