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"Победить Трампа и восстановить Америку": миллиардер Блумберг идет в президенты США

20:19, 24 ноября 2019
Мир
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Майкл Блумберг / REUTERS

Об этом Блумберг написал на своей странице в Twitter.

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"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне побеждать и лидировать", – написал он.

"Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Ставки не могут быть выше. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать восстановление Америки", – объяснил свои намерения экс-мэр Нью-Йорка.

Блумберг, который ранее в этом году заявил, что не будет баллотироваться, отменил свое решение, поскольку не считает, что в нынешней среде демократов есть такие, которые могут победить Трампа на выборах в следующем году, сообщает CNN со ссылкой на несколько человек, близких к миллиардеру.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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Теги: #США#выборы