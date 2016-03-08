Миллиардер Майкл Блумберг отказался от борьбы за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от участия в выборах президента США, сообщает Slon.ru со ссылкой на Bloomberg View.

"Многие американцы призывали меня баллотироваться на пост президента в качестве независимого кандидата. Я ценю их доверие, и серьезно обдумал это вопрос. Но, изучив данные, я ясно вижу, что не смог бы выиграть, если бы вступил в гонку", - пишет Блумберг.

Миллиардер считает, что не сумел бы набрать нужное для победы число голосов коллегии выборщиков. Более того, его выдвижение независимым кандидатом привело бы к избранию претендующих на пост республиканцев, миллиардера Дональда Трампа или сенатора от Техаса Теда Круза, так как Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса.

"Это не тот риск, на который я бы мог пойти с чистой совестью", – пояснил Блумберг.

Предприниматель уточнил, что не одобряет заявлений Трампа и Круза. Он считает поощрение Крузом иммиграции позицией столь же опасной как и у Трампа, позволяющего себе делать резкие высказывания в ходе предвыборной кампании. Бывший мэр Нью-Йорка добавил, что не готов назвать кандидата, которого поддержит на выборах.

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Блумберг заявлял о возможном участии в выборах в феврале 2016 года. В конце 2013 года он покинул пост мэра Нью-Йорка, который занимал с 2002 года. Блумберг занимает восьмое место в списке миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается в 40 миллиардов долларов. В 1990 году бизнесмен основал новостное агентство Bloomberg.