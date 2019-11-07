Bloomberg: Россия может начать ядерную войну в Балтии

Ядерная стратегия Кремля в духе «эскалации ради деэскалации» может легко выйти из-под контроля.

Пойдут ли США на ядерную войну, чтобы спасти Эстонию? Это вопрос, наверное, большинству американцев кажется абсурдным. Наверное, никто не думал о такой перспективе, когда НАТО расширился, дав членство странам Балтии в 2004 году.

Однако, ряд отчетов RAND Corporation демонстрируют, что вероятность ядерной эскалации в конфликт между НАТО и Россией за Балтийский регион выше, чем может показаться. Какой способ лучше, чтобы не допустить это? Больше инвестировать в неядерную оборону альянса, — пишет Bloomberg.

Читайте такжеМИД России заявило о риске ядерной войны "даже при отсутствии намерения ее начинать"

Были времена, когда рисковать ядерной войной ради святой неприкосновенности европейских границ было вполне нормальным. Во времена Холодной войны силы Варшавского договора превосходили НАТО. И было бы чрезвычайно трудно остановить атаку СССР обычными военными методами. С момента своего основания НАТО полагался на угрозу ядерной эскалации: скорой и спазматической или постепенной и контролируемой, — чтобы гарантировать сдерживание. Американские мыслители выработали модели и теории этого сдерживания. Силы США и НАТО регулярно проводили учения, симулируя применение ядерного оружия, чтобы сделать эту стратегию достоверной.

После завершения Холодной войны США и их союзники получили роскошную возможность меньше думать о ядерном сдерживании и войне. Напряжение с Россией сократилось, а ядерная стратегия стала казаться реликтом ушедшей эпохи. Однако, сегодня, когда Россия снова стала военной угрозой, мрачная логика ядерного государственничества возвращается.

Читайте такжеBusiness Insider: Кремль жертвует населением, чтобы скрыть ядерную катастрофу

Обострение напряжения между Россией и Западом на протяжении последних пяти лет разоблачило основную проблему: у НАТО нет возможностей не позволить российским войскам быстро захватить Эстонию, Литву и Латвию за два или три дня. Те войска альянса, которые базируются в регионе, будут уничтожены или отброшены. НАТО может ответить мобилизацией сил для длительной войны за освобождение Балтии. Но это будет кровавая и опасная военная кампания. Она будет требовать уничтожения целей, таких как системы ПВО, непосредственно на российской территории. Нужно будет подавить российскую артиллерию, ракеты малой дальности, а также другие возможности, развернуты в Калининграде за линиями фронта НАТО.

Более того, такая контратака НАТО – это та ситуация, которую российская ядерная доктрина призвана не допустить. Российские чиновники понимают, что их страна проигрывает в долговременной войне против альянса. Они особенно встревожены возможностью применения в пределах границ России передовых военных возможностей Запада, аналога которым у российских войск нет. Поэтому Кремль посылает сигнал, что он может прибегнуть к ограниченным ядерным ударам, чтобы заставить союзников договариваться о мире на условиях Москвы. Эта концепция известна как формула «эскалации ради деэскалации». И все больше улик указывают на то, что Россия всерьез готова прибегнуть к ней.

Читайте такжеThe Economist: Западу стоит поучиться у Путина, чтобы спасти Украину и себя от него же

Война между НАТО и Россией может стать ядерной, если российская сторона пойдет на «эскалацию» для закрепления своих успехов, одержанных в начале конфликта. Она также может второй прибегнуть к ядерному оружию, если произойдет кое-что маловероятное. А именно если США и НАТО сами пойдут на ограниченный ядерный удар против российских сил, чтобы не допустить оккупацию балтийских союзников. Но даже такое сдержанное использование стратегических арсеналов поднимает вопрос о дальнейшей эскалации. Будет ли означать, что такое пересечение ядерной границы, умышленное или нет, станет началом полномасштабной ядерной войны с применением межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков? Начнется ли апокалиптическое уничтожение?

И что же делать? Одна из возможностей для Запада – отступить, решив, что любая игра, которая предусматривает риск ядерной войны за Балтику, не стоит свеч. Логика такого сценария на первый взгляд убедительна. В конце концов, США могут выжить и процветать в мире, где Россия оккупировала Эстонию, Латвию и Литву, так же как они выживали и процветали во времена Холодной войны. Ведь тогда эти страны были в составе СССР. Проблема в том, что отказ защищать страны Балтии обесценит статью 5 устава НАТО, на которой держится весь альянс. Она говорит о принципе, согласно которому нападение на одного союзника равно агрессии против всех.

Читайте такжеBBC: Генсек НАТО советует миру привыкать жить под прицелом ядерных ракет России

Вторая возможность, на которую Пентагон указывал в своем «Пересмотре ядерного позиционирования» от 2018 года, заключается в применении новых ограниченных ядерных возможностей в качестве способа укрепления сдерживания. Это должно отбить охоту России прибегать к принципу «эскалации ради деэскалации». К примеру, США могут разработать ядерное оружие с небольшим зарядом, которое можно использовать в относительно ограниченной манере против российской армии.

Этот подход, вполне возможно, достоин внимания. Потому что он поможет восполнить пробелы в лестнице эскалации между обычным конфликтом и большой ядерной войной. Знание о том, что у США есть свои «тактические» ядерные возможности, может заставить российских планировщиков быть осторожнее в расчетах. Аналитики RAND отмечают возможность того, что ограниченный ядерный удар на ранней стадии войны в Балтии может убедить Кремль в недопустимости дальнейшего наступления.

Впрочем, угроза здесь вполне очевидна и радикальна. Всегда существует возможность, что Россия может перепутать ограниченный удар против военных целей в Балтии с началом большой и более опасной ядерной войны против России. И если план состоит в том, чтобы применить ограниченный ядерный удар против российских военных активов, которые участвуют во вторжении в балтийские страны, НАТО встанет перед неприятным условием применения такого оружия на территории своих союзников.

Читайте такжеThe Economist: Россия объединяет свое «ядерное» православия с армией

Третий и лучший способ заключается в укреплении слабых обычных сил. Ведь именно из-за этой слабости появляется угроза привлечения ядерных арсеналов к игре. Суть ядерной дилеммы НАТО в Балтии заключается в том, что войска альянса, которые сейчас базируются в регионе, не могут обеспечить надежную защиту. Однако, предыдущие исследования показали, что США и союзники могут сделать российскую кампанию значительно дороже и тяжелее, если развернут в трех странах 7-8 боевых бригад. То есть речь идет о контингенте из 30 тысяч солдат. Эти силы будут включать 3-4 бронетанковые бригады, а также поддержку мобильных воздушных сил и других критически важных возможностей.

Россия не сможет убедительно заявить, что эти войска представляют какую-то реальную наступательную угрозу для нее. Но они будут достаточно большими и мощными, чтобы не позволить российской армии уничтожить себя и быстро победить в конфликте. Таким образом, сценария ядерной эскалации удастся избежать.