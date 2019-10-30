Очень странные дела: во всем мире начали стрелять в русских

Пока в РФ спорили о том, прав ли был русский витязь Рамиль Шамсутдинов, в порыве страсти расстрелявший 8 сослуживцев в воинской части на Забайкалье, а улыбающиеся жители Украины гадали, как скоро под подушкой этого истинно православного ковбоя найдут «Кобзарь» и визитки Билецкого, заокеанская военщина выпустила электрическую игру, в которой жители всего мира могут убить столько русских, сколько душе угодно.

Внезапно это стало огромным потрясением для самой миролюбивой нации в мире.

Русские люди давно простили вьетнамские зашквары Рэмбо, русофобское избиение унылым Рокки советского богатыря Ивана, извращенное покрытие русских разведчиц старыми Джеймсами Бондами и прочую старорежимную антисоветчину: понятно, что в те далекие времена трусливый глупый проклятый Запад был обманут буржуазной прессой и ни малейшего понятия не имел, какими хорошими были советские люди и сколько добра они наделали по всему миру. Казалось бы, сейчас, когда русские мечтают повторить, а кое-где и повторяют, гораздо сильнее, чем когда-либо, все должно быть наоборот, «железный занавес» уже не тот что прежде, эпоха «Russia Today» и «Fancy Bear» несет правду о России, в любом уголке планеты знают и любят русского туриста за его щедрую душу, бытовую скромность и кроткий нрав, все хотят быть как русские, у русских самые красивые бабы, а уж Владимира Владимировича Путина и вовсе приглашают к себе президентом все страны Евросоюза, но хрен им, вонючим гомикам, до русской духовности, баб и уж тем более Путина.

Весь мир лежит у русских ног, над Парижем светит солнце, но не радует оно парижан, если рядом нет ни одного русского туриста, которого можно поцеловать в задний сакрал, достигнуто и многократно передостигнуто былое вяличие, осталось только понять, почему в последние годы начали снимать так много антироссийских сериалов? То у них Россия оккупировала Норвегию, то Украину (больно нада России ваша Украина, да если бы Россия захотела, всем хахлам бы кишки за два часа выпустила, чтоб духовность не нарушали), то подрывает Америку, вот откуда это все берется, откуда черпаются столь нереальные сюжеты, в какую больную голову может такое вообще прийти?

В общем, первые звоночки были, но русские люди все еще терялись в догадках, что вообще происходит и за что такое несправедливое, обидное отношение. Но тут американская военщина выпустила в свет электронную игру «Call of Duty: Modern Warfare», что в переводе на русский означает «По Звонку Начинаем Мочить Москалей», и оказалось, что вот они, настоящие отравленные ягодки мировой русофобии

Оленька Скабеева смотрит сериал «Очень странные дела», ей, конечно, страшно от всей этой неприкрытой буржуазии, но, в принципе, Оленька одобряет атмосферу восьмидесятых, ведь тогда еще был Советский Союз и все у него сосали, твари, падлы, но вот начинается третий сезон, и вместо привычных монстров там совершенно несправедливо демонизируют русских, - вот как?! Как умелого русского часового, отличника боевой и политической подготовки, сумел обмануть какой-то американский лох-шпион фразой: «Зачем нам солнце, йесли мы йесть друг у друга таварищи, и бутилка «Пшеничной»? «Они реально считают, что мы, русские, идиоты», - ужасается Оленька Скабеева, сериал идет наперекосяк, в России его не принимают, «Нетфликс» разорен.

В общем, первые звоночки были, но русские люди все еще терялись в догадках, что вообще происходит и за что такое несправедливое, обидное отношение. Но тут американская военщина выпустила в свет электронную игру «Call of Duty: Modern Warfare», что в переводе на русский означает «По Звонку Начинаем Мочить Москалей», и оказалось, что вот они, настоящие отравленные ягодки мировой русофобии. Конечно же, русские геймеры - главные прыщавые задроты мира в плане популять хотя бы из нарисованных автоматиков - с самого начала о чем-то таком подозревали : «Нет, ну я ждал там, что будет вот это все - водка, медведи, балалайка, клюква вот эта...».

Увы, русские витязи в Сирии вовсе не скакали на медведях пьяными, стреляя в душманов из балалаек огненными матрешками, как хотелось русским стримерам, привыкшим к американской необразованщине, - злобные русофобы подготовились к провокации настолько серьезно, что даже прикрутили локацию Donetsk Downtown, а «из российских военных сделали каких-то террористов», которые якобы заняты тем, что постоянно расстреливают мирных жителей, вешают их, заставляя детей смотреть на казни, травят население газом, применяют пытки и прочие богатырские забавы, якобы свойственные доблестной русской армии (которая на самом деле, как известно из российских телевизионных новостей, ведет себя с точностью наоборот, а на захваченных территориях главным образом кормит конфетами местных детей).

Наглое, высосанное из пальца вранье, которое не могло никому привидеться даже в самом страшном сне...

Причина всех этих больных, нелепых и абсурдных русофобских выдумок по-прежнему неясна и на сегодняшний день остается одной из самых удивительных загадок Эпохи Русского Вяличия. Возможно, человечество не решит ее никогда. Странно, почему в Украине на эту игру такой большой спрос.

Всех желающих помочь украинской армии решать проблему российских захватчиков на Донбассе не так виртуально просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ