Россияне обвинили шутер Call of Duty: Modern Warfare в русофобии, игру "травят" на росТВ (видео)

Прокремлевские СМИ и стримеры обвинили разработчиков в «американской пропаганде».

Новая игра Call of Duty: Modern Warfare от американской компании Activision столкнулась с жесткой критикой в России. Против «русофобского» сюжета игры выступили не только федеральные телеканалы, но и известные блогеры геймерской тематики.

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Как отмечается в материале TJournal, игра вышла 25 октября, ее релиз совпал с инцидентом в Забайкалье, где российский солдат расстрелял 8 своих сослуживцев.

Разработчики изначально обещали, что сюжет одиночной кампании будет пропитан «серой моралью», и определить в нем однозначно хороших или плохих персонажей будет непросто. Часть игры разворачивается в вымышленной ближневосточной стране.

Тем не менее, пользователи и СМИ увидели в игре «американскую пропаганду», ведь главным антагонистом в ней выступает российское вооруженное формирование. После выхода трейлера игры прокремлевские СМИ увидели в игре «пропаганду» и аллюзии на войну в Сирии.

25 октября против игры внезапно выступил один из самых известных российских блогеров – Илья Мэддисон (Илья Давыдов). Изначально он сообщил, что поучаствует в акции CoD Challenge для продвижения Modern Warfare, но спустя день изменил свое мнение.

«Играть в откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны - это террористы, это надо быть полным уродом», – заявил он.

При этом, ранее блогер относился к российской цензуре крайне критично. С критикой игры выступили и некоторые другие стримеры.

После выхода игры на канале «Россия 24» выпустили сюжет, в котором шутер назвали «откровенно провокационным» и раскритиковали разработчиков за пропаганду.

Подобный сюжет выпустил и канал РЕН-ТВ. Корреспондент посчитал, что разработчики нарушили основной постулат «Нет плохих наций, есть плохие люди»: «Выясняется, что такая нация есть — Russians».

Тем временем, российские аккаунты обвалили рейтинг игры на западном ресурсе Metacritic. Игру критикуют за «русофобию», многие отзывы написаны на русском языке.

Ранее ведущий телеканала «Россия 24» обвинил разработчиков популярной компьютерной игры Metro Exodus (украинскую студию 4A Games) в русофобии и «глумлении над москвичами».