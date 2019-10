В Техасе неизвестный открыл стрельбу на студенческой вечеринке: двое погибших (фото, видео)

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы на студенческой вечеринке в американском Гринвилле, штат Техас.

Как сообщает Mirror, чиновники подтвердили ранение 14 человек. Стрелок с полуавтоматической винтовкой ворвался на студенческий вечер Коммерческого колледжа A&M и открыл беспорядочный огонь.

На мероприятии находились сотни студентов, которые отмечали начало учебного года.

Журналист Джейсон Вайтли в Twitter сообщил, что подозреваемый все еще на свободе.

Scene pics from mass shooting outside Greenville, Texas. Ten people shot around midnight. Two dead. A half dozen Hunt County Sheriff’s deputies vehicles on scene. Suspect remains at large. pic.twitter.com/rWbDyo3BIv

A #massshooting has unfolded at a university event in Greenville, Texas. Early reports say two people have been killed and 20 injured after the incident at a homecoming party. pic.twitter.com/amHnOhrswM