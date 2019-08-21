Агенты Путина пытали жену Макрона?

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон, заглядывая в мудрые, тонко чувствующие глаза Владимира Путина, официально заговорил о Европе «от Лиссабона до Владивостока», злые языки носителей русофобии начали врать, будто бы Путин якобы бил и пытал нашумевшую жену Макрона госпожу Бриджит.

Особый цинизм этой чудовищной лжи состоит в том, что в глазах испорченной европейской публики она похожа на правду - среднестатистическому еврогею, чьи повседневные интересы обычно не заходят дальше поисков другого еврогея для создания половой семьи с целью усыновления мальчика-негра для совместного заболевания СПИДом, лень учить историю и узнавать, кто освободил Европу от коричневой чумы фашизма и чей это был дед.

Не видя, таким образом, причин, с чего бы это вдруг Европа сейчас стала аж до Владивостока, и уж тем более не понимая, чего хорошего, кроме захвата чужих территорий, войн, международного терроризма, массовых убийств, ядерных катастроф и разгона травоядных демонстраций, в последнее время сделал Путин для того, чтобы Макрон вдруг заявил о необходимости «перезагрузки отношений с Россией», необразованный еврогей начинает придумывать какие-то сверхъестественные причины нездоровой сговорчивости французского президента.

Коварства в огонь добавляет тот факт, что в канун необъяснимых русофилитических заявлений Макрона его жену Бриджит видели с повязкой на руке - так называемым бандажом, который мог скрывать следы побоев. А поскольку на самого Макрона, чья порочная улыбка давно уже не вызывает у проницательных русских людей, особенно пьющих, ничего, кроме мыслей о семейном насилии, никто почему-то не подумал, то многие на Западе, да и, чего греха таить, в Украине, привычно обвинили в этом Путина - якобы агенты ФСБ по его приказу похитили изящную старушку и давай бить ее да знай себе вымогать у Макрона взять их в европейскую семью. Больно надо!

А то, что семейство Макронов, по сообщению источников в православных кругах, завело себе привычку каждый день перед завтраком посещать Бастилию и избивать там какого-нибудь задержанного полицаями «желтого жилета» (обычно это выглядит так, что Макрон держит жертву, а Макрониха лупит ее кулаками до посинения), следствием чего, собственно, и стала травма строгой госпожи Бриджит, - про то все молчок! Зато буржуазная пресса восторгается - вот, мол, какая молодец жена французского президента - собирается преподавать литературу для безработных в неблагополучном районе возле Парижа! Что это, если не очевидный намек, будто жену Макрона и вправду несколько недель держали в плену русские чекисты, и от общения с ними она полюбила литературу Достоевского, Бунина и Бонч-Бруевича?

Перед встречей с Путиным жена Макрона демонстративно сняла с себя бандаж, давая понять, что не винит Владимира Владимировича в этом маленьком недоразумении

В паутине всей этой циничной лжи легко запутаться еврогею, но, конечно же, не русскому человеку. Русский человек знает, что Путин не стал бы бить жену Макрона ни при каких обстоятельствах, разве что если она бы была национал-предательницей и вышла с плакатом под здание московской Думы, или незаметно плюнула бы в омоновца, или не посочувствовала бы родственникам героев «Лошарика», но то другое. Кроме того, на самом деле все было вообще наоборот: перед встречей с Путиным жена Макрона демонстративно сняла с себя бандаж , давая понять, что не винит Владимира Владимировича в этом маленьком недоразумении, и даже спрятала поврежденную руку за спину. Путин же, будучи от природы православным джентльменом, схватил ее за эту руку и сунул в нее очень красивые цветы. Жена Макрона заорала, но это не был крик боли - это был крик радости и приятного смущения.

Но что же тогда стало истинной причиной не объяснимой никакими логическими доводами, не говоря уже о всевозможных «европейских ценностях», русофилляции Макрона? Этот вопрос до сих пор остается для всех загадкой. Очевидно, ответ в данном случае слишком прост для того, чтобы в него захотелось поверить.

Всех желающих помочь украинской армии сделать отстрел российских боевиков на Донбассе еще проще, просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ