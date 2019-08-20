Жена Макрона будет преподавать литературу для безработных в преступном районе Парижа

До знакомства с будущим мужем Брижит Макрон была учительницей.

Первая леди Франции Брижит Макрон будет преподавать литературу для безработных в неблагополучном районе Клиши-су-Буа возле Парижа.

Об этом информирует Politico.

Коммуна Клиши-су-Буа известна высоким уровнем преступности и была отправной точкой массовых беспорядков в 2005 году.

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Из сентября жена президента будет преподавать классическую литературу и культурное наследие. Отмечается, что 50 взрослых отберут для бесплатного прохождения обучения.

Курс литературы будет проходить в новом учебном центре Institut des vocations pour l'emploi (LIVE), который специализируется на преподавании для взрослых, старше 25 лет.

Брижит Макрон до знакомства с будущим мужем была учительницей в северном городе Амьен, она является членом совета учебного центра LIVE.

Как сообщал УНИАН, 17 июня первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце. Брижит Макрон рассказала о работе и структуре ее офиса и Хартии прозрачности статуса жены главы государства, в которой определены задачи супруги французского лидера, а также поделилась опытом организации различных проектов.