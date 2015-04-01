Российские оппозиционеры заявили о причастности Кадырова к убийству Немцова

Об этом на своей странице в Facebook написал российский оппозиционер Илья Яшин.

«Вчера прошла очень полезная встреча оппозиционных политиков, представляющих демократическое движение. Были, в частности, Михаил Касьянов, Алексей Навальный, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Владимир Рыжков, Андрей Нечаев», - сообщил Яшин.

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«В первую очередь, конечно, обсудили расследование убийства Бориса Немцова. У нас нет сомнений, что к этому преступлению причастен Кадыров, в отношении которого должны быть проведены все необходимые следственные действия. Договорились, что все вместе будем этого добиваться и в целом внимательно следить за ходом расследования. Сделаем все, что в наших силах, чтобы не только исполнители, но и заказчики убийства Бориса оказались за решеткой», - подчеркнул он.

Кроме этого, он сообщил, что оппозиционеры согласовали и совместные действия, чтобы увековечить память Немцова.

«После 40 дней с момента его гибели направим городским властям общее требование установить официальный мемориал на Большом Москворецком мосту», - отметил Яшин.

По его словам, представители российской оппозиции также договорились и сотрудничестве.

«Обсудили, разумеется, и политическое взаимодействие. Надо сказать, разговор хоть и затянулся, но дал повод для оптимизма. Не буду пока раскрывать все детали дискуссии, но по целому ряду спорных вопросов пришли к общему пониманию и договорились о сотрудничестве. Думаю, уже к заседанию федерального политсовета РПР-ПАРНАС, намеченному на 17 апреля, выработаем вполне конкретные решения», - сообщил Яшин.

Вчера прошла очень полезная встреча оппозиционных политиков, представляющих демократическое движение. Были, в частности,... Posted by Ilya Yashin on 1 квітня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После его смерти стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне сепаратистов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.