Навальный считает, что Запад должен вводить санкции против кремлевских чиновников

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью газете Financial Times призвал западные страны ввести санкции в отношении "кланов, помогающих Путину контролировать богатства России", чтобы ударить по тем, кто занимается пропагандой войны и ее финансированием, передает Радио Свобода.

По мнению Навального, в черный список могут быть внесены около тысячи человек, которым будет запрещен въезд в западные страны. В их числе оппозиционер назвал олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, его сына, руководителя соцсети "Вконтакте" Бориса Добродеева, телеведущего Владимира Соловьева. Навальный подчеркнул, что Запад должен вводить санкции не против сепаратистов, а в отношении кремлевских чиновников и их семей, таких как, например, Владислав Сурков и Вячеслав Володин. "Их дети летают в Париж на выходные, а те полевые командиры, которые воюют в Донбассе, – нет", – пояснил Навальный.

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Говоря о президенте России, Навальный заявил, что он устанавливает "династическое правление", и только пакеты западных санкций, направленные на лояльные Путину кланы, могут что-то изменить.

ЕС и США начали вводить санкции против российских политиков, чиновников и бизнесменов после аннексии Крыма в марте 2014 года. Тогда же в колонке, которую Навальный написал для газеты The New York Times, он указал, что для большей эффективности санкции должны касаться представителей "внутреннего круга Путина". Вскоре после этого власти США ввели санкции против братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, банкира Юрия Ковальчука, главы РЖД Владимира Якунина и Геннадия Тимченко.