СМИ: Второй пилот А320 мог быть геем и задумывался о суициде

Об этом со ссылкой на собственные источники в полиции передает издание The Sunday Express, сообщает Espreso.tv.

“Команда наших экспертов проверила его компьютер, и полученная нами информация доказывает, что пилот искал в интернете «темную сторону» сетевой жизни, среди которых сайты с гомосексуальной порнографией, темой суицида и сексуальных извращений”, - заявил источник в полиции Дюссельдорфа.

Также стало известно, что на предыдущем месте работы в качестве бортпроводника за Любица закрепилось прозвище Томатный Энди - немецкий эвфемизм для скрытых гомосексуалистов, отмечает издание.

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По словам близких второго пилота, он имел проблемы со своей сексуальной ориентацией. В прошлом году он напугал свою девушку высказываниями, которые показывали запутанное и нездоровое состояние его сознания.

Самолет Airbus A-320 немецкого лоукостера Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта на юге Франции. На борту лайнера находились 150 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.

Согласно предварительным результатам расследования авиакатастрофы, когда командир экипажа на несколько минут покинул кабину, второй пилот Андреас Любиц закрылся в ней, а затем намеренно направил лайнер вниз.