Второй пилот самолета A320 изменил код доступа в кабину – журналист

Об этом в Twitter написал корреспондент Channel 4 Джонтан Миллер, со ссылкой на представителя руководства Germanwings.

CEO #Germanwings told me that the co-pilot refused entry to captain and over-ridden code which would have opened cockpit door @Channel4News — Jonathan Miller (@millerC4) March 26, 2015

Ранее прокуратура Франции заявила, что второй пилот разбившегося в Альпах A320 авиакомпании Germanwings хотел уничтожить самолет: записи бортового самописца показывают, что он контролировал снижение до момента, когда лайнер врезался в гору.

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Один из двух пилотов перед аварией оказался за пределами кабины и не смог вернуться обратно. Согласно данным, полученным из "черного ящика", пилот отчаянно пытался вернуться к штурвалу, однако дверь была заблокирована.

Позже германские эксперты подтвердили данные французской прокуратуры о причастности второго пилота к крушению A320.