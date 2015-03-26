Второй пилот самолета A320 изменил код доступа в кабину – журналист

16:44, 26 марта 2015
Мир
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После того, как первый пилот покинул кабину, его коллега изменил код доступа в нее – именно поэтому первый пилот не мог попасть обратно.

REUTERS

Об этом в Twitter написал корреспондент Channel 4 Джонтан Миллер, со ссылкой на представителя руководства Germanwings.

Ранее прокуратура Франции заявила, что второй пилот разбившегося в Альпах A320 авиакомпании Germanwings хотел уничтожить самолет: записи бортового самописца показывают, что он контролировал снижение до момента, когда лайнер врезался в гору.

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Один из двух пилотов перед аварией оказался за пределами кабины и не смог вернуться обратно. Согласно данным, полученным из "черного ящика", пилот отчаянно пытался вернуться к штурвалу, однако дверь была заблокирована.

Позже германские эксперты подтвердили данные французской прокуратуры о причастности второго пилота к крушению A320.

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