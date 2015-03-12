Премьер Польши о нарушении РФ Минских договоренностей: ЕС введет еще большие болезненные санкции

Глава правительства Польши Эва Копач заявляет, что РФ не полностью выполняет условия достигнутых месяц назад Минских договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совместной с премьер-министром Франции Мануэлем Вальсом пресс-конференции в Варшаве.

"Стоит заметить, что не только то, что происходит на востоке Украины, но и то, что начинается в Молдове и Грузии, свидетельствует о том, что Россия на самом деле не является той стороной, которая, очевидно, четко и подробно реализует договоренности", - сказала Копач, отвечая на вопрос, как она оценивает выполнение Минских договоренностей.

По словам Копач, эти договоренности выполняются частично, отводится только часть техники.

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В то же время премьер Польши отметила, что поддерживает решение конфликта на востоке Украины дипломатическим, а не военным путем, и добавила, что такое же мнение разделяет глава правительства Франции.

"Хочу решительно подчеркнуть, что каждый мир будет лучше любой войны", - сказала Копач. Именно поэтому, по ее словам, Европейский Союз хочет действовать с помощью санкций против РФ.

Как сказала Копач, в случае нарушения Минских договоренностей ЕС единогласно введет еще большие болезненные для России экономические санкции. По ее словам, европейское сообщество следить, что происходит с выполнением этих договоренностей.

Премьер Франции повторил свою точку зрения о том, что следует сконцентрироваться на "логике мира" вместо "логики войны" в решении конфликта на Донбассе.

"Ситуация в Украине, конечно, беспокоит", - сказал он, комментируя выполнение Минских договоренностей.