Яна также обратилась к Тарасу Цымбалюку.

Бывшая участница 14-го сезона романтического реалити "Холостяк" Яна Андриенко впервые вышла на связь после вылета из проекта.

Напомним, что в 5 выпуске шоу Тарас Цымбалюк на церемонии роз в Карпатах попрощался с учительницей. Актер отправил ее домой и пожелал найти свою любовь. Сама же Яна написала пост в своем Instagram и прокомментировала завершение своего участия в шоу.

"Наша история завершена. Это было незабываемо. Спасибо судьбе, что все происходит вовремя! Дальше мне было бы только труднее", - отметила Яна и опубликовала совместные фото с актером с последнего свидания в Карпатах.

Она также высказалась о главном герое реалити Тарасе Цымбалюке и пожелала ему любви.

"Тарас невероятный, но у нас разные пути. Отпускаю с благодарностью и иду своей дорогой. Желаю ему в этом мире встретить своего человека", - отметила Андриенко.

