По данным информаторов, показ Half-Life 3 состоится через несколько недель.

Valve снова не анонсировала Half-Life 3, вместо этого порадовав домашней консолью Steam Machine, VR-гарнитурой Steam Frame и геймпадом Steam Controller. Однако сразу несколько инсайдеров, знакомых с информацией о проектах Valve, утверждают, что для фанатов Half-Life ещё не всё потеряно.

По данным Gabe Follower - контент-мейкера, который заранее рассказал о Deadlock, - Half-Life 3, под кодовым названием HLX, всё ещё планируют показать до конца года.

Тайлер МакВикер, который когда-то слил часть деталей по Half-Life: Alyx, заявил на стриме, что ждёт анонса в течение ближайших 2-3 недель.

Но вот в Insider Gaming говорят, что Valve не станет анонсировать игру на The Game Awards 2025, хотя многие ставили именно на это событие. По словам Майка Строу, у компании есть свои планы, и шоу Кили сюда не подходит.

Том Хендерсон добавил, что слышал про крупный релиз, намеченный на март. Что это за игра он не уточнил, но кажется, что речь вполне может идти о Half-Life 3.

Выход Steam Machine, Steam Frame и нового контроллера намечен на начало 2026 года. Если Valve действительно готовят полноценную новую часть Half-Life, то третья часть - это идеальный кандидат на статус флагманского проекта для их платформы.

Ранее Тайлер МакВикер заявлял, что возможно, разработка Half-Life 3 уже подходит к концу. Valve вносит изменения в базовые функции движка Source, что может свидетельствовать о финальных штрихах в разработке игры.

