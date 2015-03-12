Для мира в Европе необходимо выполнение Минских договоренностей - премьер Франции

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Вальс сказал сегодня в Варшаве.

"Мы хотим, чтобы соглашение, которое было подписано в Минске, было реализовано, а именно: чтобы имели место остановка военных действий и разоружение", - сказал он.

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"Каждый должен выполнять договоренности. Это необходимо для безопасности и мира в Европе", - отметил премьер Франции. По его словам, власти Франции уделяет большое внимание тому, чтобы это соглашение выполнялось.

Вальс отметил, что Франция понимает обеспокоенность Польши и стран Балтии ситуацией в Украине, но призывает избегать шагов, которые бы распространили конфликт на весь континент.

"Мы хотим избежать того, чтобы война в нескольких сотнях километров от границ ЕС переросла в драматичный конфликт", - сказал Вальс.

По его мнению, сейчас нужно использовать "логику мира" вместо "логики войны".