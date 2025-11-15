Православный праздник сегодня в народе называют Матвеев день.

16 ноября по новому церковному календарю в православной церкви Украины чтят святого апостола Левия Матфея, одного из двенадцати учеников Христа. Рассказываем, какие обычаи, приметы и запреты связаны с датой, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

16 ноября (29 ноября по старому стилю) вспоминают апостола Левия Матфея - автора Евангелия от Матфея.

Левий был одним из двенадцати учеников Иисуса. Как говорит предание, Матфей был из обеспеченной семьи и служил мытарем - собирал пошлину. Но когда встретил Христа, то его жизнь полностью изменилась. Он раздал имущество бедным и стал вместе с Иисусом проповедовать веру.

Видео дня

После того, как Христа распяли, апостол Матфей создал первое каноническое Евангелие - от Матфея. Погиб апостол как мученик: идолопоклонники казнили ее за отказ отречься от веры. Святые мощи апостола Матфея нетленны и находятся ныне в кафедральном соборе города Салерно в Италии.

***

Также сегодня согласно новому церковному календарю почитают праведного Фулвиана, князя Эфиопского (в крещении - Матвея).

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно юлианскому (прежнему церковному) календарю - православные верующие 16 ноября чтут память святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала.

О чем просят в молитвах 16 ноября, что можно делать сегодня

В молитвах к святому Матфею обращаются с просьбами укрепить веру, защитить от искушений и помочь в денежных делах. Апостола Матфея считают покровителем всех, кто связан с финансами и творчеством, - святой дает вдохновение писателям, журналистам и финансистам.

В народе 16 ноября прозвали Матвее день, Гостевой день. По обычаю, в этот день нужно ходить в гости и принимать у себя друзей и родных. Так как начался Рождественский пост, то на стол ставят постные блюда, но сегодня разрешается рыба и немного вина.

В народе заметили, что на Матвея обычно дуют сильные ветры: говорят, что они могут принести не только непогоду, но и болезни - "по ветру" человек может подхватить всякие вирусы. Поэтому в этот день нужно потеплее одеваться и не стоять на сквозняках.

Чего нельзя делать сегодня

16 ноября Церковь, как и в другие дни, советует избегать гнева, ссор, сплетен, осуждения, нельзя лениться, отчаиваться и отказывать в помощи, особенно во время поста. Нежелательны шумные застолья и любые излишества.

В народной традиции в Матвеев день есть свои запреты, порой очень необычные:

считается, что сегодня нельзя пересчитывать мелочь - єто к будущему безденежью;

не следует надевать одежду красного цвета - к разлуке;

нельзя разговаривать через порог - к ссоре.

В Матвеев день не советуют совершать покупки, особенно покупать одежду - говорят, что обновки, купленные сегодня, принесут беспокойство.

Приметы 16 ноября - что говорит погода

По погоде в Матвеев день можно судить о том, какой будет ближайшая неделя, зима и даже будущий урожай:

яркие звезды ночью - скоро похолодает;

иней с утра - к потеплению;

на рассвете заморозок - жди стужу и метель;

облака низко плывут - будет мороз и снег;

выпал снег - в декабре будет тепло.

Главная примета дня гласит: если в Матвеев день дует сильный ветер, то метели и вьюги не утихнут до самого Николая.

Вас также могут заинтересовать новости: