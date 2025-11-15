В воскресенье на востоке Украины пойдет мокрый снег: прогноз на 16 ноября

Укргидрометцентр прогнозирует мокрый снег в некоторых областях и дождь в Карпатах.

В воскресенье, 16 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. А с северо-востока придут дожди и понижение температуры. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

При этом ночью на северо-востоке страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег. А в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях днем возможен небольшой дождь. В Карпатах может идти умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура в северной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на юге страны 9-14°.

При этом в столице тоже будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем может пройти небольшой дождь.

Температура в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

Напомним, что со следующей недели ожидается значительное ухудшение погоды на всей территории страны. Начиная с 18 ноября синоптики предусматривают минусовые температуры, особенно ночью.

