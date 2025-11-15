Николаев приостановил бюджетные выплаты: АГУ предупреждает о системном кризисе громад

Главным распорядителям средств, а также коммунальным предприятиям Николаева поручили приостановить все платежи по расходам, которые не касаются защищенных статей, а именно зарплат бюджетников и оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщают "МикВисти" ссылаясь на источники в Николаевском городском совете.

По имеющейся информации, накануне мэр Николаева Александр Сенкевич дал соответствующее поручение. Причиной тому стала нехватка бюджетный средств, чтобы обеспечить покрытие защищенных статей бюджета до конца года. Речь об ориентировочной сумме в более 200 миллионов гривен.

Отметим, что о проблеме было известно еще давно, поскольку еще при планировании годового бюджета не были предусмотрены средства на обязательные платежи до конца года. В мэрии надеялись на перевыполнение бюджета и экономию в течение года, что поможет найти средства.

По информации департамента финансов, опубликованной на официальном сайте горсовета, по состоянию на 1 ноября, поступления в общий фонд бюджета Николаева составляют 82% к годовому плану, с учетом субвенций.

Мэр Днепра Борис Филатов в своей заметке также отметил, что денег в местных бюджетах скоро не будет хватать на откачку канализации.

"Иногда мне кажется, что я живу между параллельных вселенных. В одной из них некоторые уважаемые граждане пишут мне сообщения о том, как им крайне необходимо починить качели. Другие же приходят на личные приемы и, вместо более весомых вопросов, требуют обрезать ветку, установить им шлагбаум или высадить цветы. Другая вселенная приютила у себя правительство и Верховную Раду, которые стремятся окончательно ограбить местное самоуправление. При этом не осознавая, что только из-за разницы тарифов на электроэнергию у нас миллиардные убытки", - заявил он.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины (АГУ) призвала на сохранении в местных бюджетах 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и средств реверсной дотации. Такую позицию организация выразила в связи с внесением Кабинетом Министров Украины ко второму чтению проекта Государственного бюджета на 2026 год, который, по словам представителей АГУ, проигнорировал поручение Верховной Рады и потребности местного самоуправления. Согласно заявлению, в решении парламента от 22 октября 2025 года было четко определено, что 64% НДФЛ должны оставаться в бюджетах территориальных общин, однако в обновленном варианте госбюджета эта норма не учтена. АГУ подчеркивает, что изъятие реверсной дотации негативно повлияет на финансовую стабильность сельских и поселковых громад.