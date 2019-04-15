"Эмоционально устали": Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

Пара решила поскорее завершить бракоразводный процесс, поскольку оба партнера «эмоционально устали».

Спустя три года после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись.

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Соответствующие документы экс-супруги получили 12 апреля. И хотя суд одобрил их заявления о восстановлении «холостяцких» статусов, актерам еще предстоит договориться об опеке над детьми и разделе имущества (на это тоже может уйти несколько месяцев), передает Elle.

По информации источников издания, пара решила поскорее завершить бракоразводный процесс, поскольку оба партнера «эмоционально устали».

Как сообщал УНИАН, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году. За время совместной жизни у них родилось трое биологических детей, также они усыновили троих приемных.