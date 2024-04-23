Он заявил, что она не имеет сострадания.

Российский актер Борис Галкин выдал очередную порцию бреда об Алле Пугачевой и ее позиции относительно полномасштабной войны России против Украины.

Она заявил, что примадонна играет на крови. По его словам, у нее якобы нет сострадания и понимания того, что происходит в мире.

"Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов – когда хоть что- нибудь, но еще взять и выдать. Игра на крови, на самом деле, без сострадания, без глубины понимания всего того, что происходит в мире, без единого движения души, которую все-таки надо чувствовать, беречь", - выдал Галкин.

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Также он заявил, что Пугачева осуждением войны в Украине поддерживает "западную русофобскую повестку".

"Плохо говорить про Россию ей надо обязательно, потому что это отметит ее окружение и люди новые, которые ее там почитают и уважают, они за это поставят ей восклицательный знак – ох, как лихо сказано! Мол, никто так не говорил, только она сказала", - добавил Галкин.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом в день своего 75-летия.

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