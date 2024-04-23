Она не разделяет точку зрения Добрынина.

Украинская блогерша Даша Квиткова в 2023 году развелась со своим супругом Никитой Добрыниным. Долгое время они не озвучивали подробности своего расставания, однако позже Никита рассказал, что начал ощущать, что Даша его больше не любит.

Он говорил, что пытался спасти их брак, но это было очень сложно сделать из-за невзаимности чувств. Однако сама Квиткова с его словами не согласна.

В интервью "Люкс ФМ" девушка рассказала, что до последнего любила экс-супруга, просто в какой-то момент она поняла, что дальше они не могут быть вместе.

"Интересно, что Никита такое рассказывал... Потому что со своей стороны могу сказать, что я тоже боролась за эти отношения до последнего. Но трудно бороться за отношения, когда чувства исчезают. Я когда разводилась, у меня еще чувства были. Впрочем, бывает так, что ты любишь человека, но понимаешь, что вместе вы больше не можете быть", - призналась Квиткова.

Она добавила, что они стараются быть хорошими родителями для сына Льва, поэтому поддерживают нормальное общение.

"Возможно, в будущем, когда пройдет очень много времени, мы дойдем до того, чтобы встречаться и обсуждать личные моменты. Никто не знает. Пока мы просто родители для нашего сына и мы стараемся для него", - добавила блогерша.

Напомним, ранее Даша Квиткова прокомментировала слухи об отношениях с женатым мужчиной.

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