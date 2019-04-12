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Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта - The Sun

15:59, 12 апреля 2019
Мир
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Брэд Питт и Анджелина Джоли / REUTERS

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже почти три года. Ранее СМИ писали, что все затягивается из-за вопроса опеки над детьми. 

Но источник из окружения пары рассказал The Sun, что актриса тормозит развод, потому что хочет вернуть супруга.

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Инсайдер утверждает, что Джоли дала понять Питту, что они снова могли бы стать семьей. 

"Анджелина дала понять Брэду, что хочет снова быть с ним. Она мечтает воссоединить семью и дать второй шанс их браку. Вот почему Джоли затягивает с разводом и усложняет дело", - утверждает источник СМИ.

Актер, в свою очередь, якобы не заинтересован в воссоединении, он готов поддерживать только дружеские отношения.

Ранее адвокат Саманта Блей, которая представляет интересы Анджелины Джоли, заявила, что актриса и ее муж Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми в рамках развода.

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Теги: #Джоли#Брэд Питт