Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта - The Sun

Джоли якобы дала понять Питту, что они снова могли бы стать семьей.

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже почти три года. Ранее СМИ писали, что все затягивается из-за вопроса опеки над детьми.

Но источник из окружения пары рассказал The Sun, что актриса тормозит развод, потому что хочет вернуть супруга.

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Инсайдер утверждает, что Джоли дала понять Питту, что они снова могли бы стать семьей.

"Анджелина дала понять Брэду, что хочет снова быть с ним. Она мечтает воссоединить семью и дать второй шанс их браку. Вот почему Джоли затягивает с разводом и усложняет дело", - утверждает источник СМИ.

Актер, в свою очередь, якобы не заинтересован в воссоединении, он готов поддерживать только дружеские отношения.

Ранее адвокат Саманта Блей, которая представляет интересы Анджелины Джоли, заявила, что актриса и ее муж Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми в рамках развода.