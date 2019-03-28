В пальто цвета лайма: королева Елизавета II вышла в свет (фото)

Сегодня Ее Величество Елизавета II посетила с визитом графство Сомерсет.

92-летняя королева посетила ферму Manor Farm Stables и встретилась с представителями Университета Бата, а также узнала о исследовательских проектах в отношении травм позвоночника в конном спорте и благополучия скаковых лошадей.

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На эту встречу Елизавета II надела пальто цвета лайма, к которому подобрала шляпу с цветами, лакированную сумку и любимые туфли для таких выходов от Anello & Davide, передает ТСН.

Королева была в прекрасном настроении, на ее груди сверкала бриллиантовая брошь, в ушах были жемчужные серьги, а на шее ожерелье из жемчуга. В макияже Елизавета II решила нанести немного румян и розовую помаду на губы.

В руках у королевы был маленький букет цветов, который подарили ей уже на мероприяти.