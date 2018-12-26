Важно понимание и уважение: Елизавета II поздравила британцев с Рождеством

Елизавета II напомнила, что в 2018 году в королевской семье произошло много нового.

Традиционно накануне Рождества королева Елизавета II официально поздравила жителей Великобритании с Рождеством Христовым.

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Официальное фото и видео королевы Елизаветы II с записью ежегодной праздничной речи к гражданам Великобритании появилось на странице королевской семьи в Facebook.

Выступление 92-летней королевы Елизаветы в канун Рождества является очень важным для Великобритании и других стран Содружества, поскольку это единственное ее публичное обращение к народу, которое она написала лично и никому не давала редактировать.

Елизавета II напомнила, что в 2018 году в королевской семье произошло много нового. Ее внук Гарри женился на Меган Маркл, которая сразу забеременела, осенью внучка принцесса Евгения вышла замуж, у принца Уильяма родился третий сын, принц Луи.

"Для моей семьи это был напряженный год, две свадьбы и два младенца, и в ближайшее время ожидается еще один ребенок. Это помогает бабушке быть при деле", - сказала королева.

В своем послании она отметила те нужные вещи в жизни, из которых она набирается сил и вдохновения: "Из-за многочисленных изменений, которые я видела в течение многих лет, вера, семья и дружба были не просто неизменными для меня, но и стали источником личного комфорта и уверенности".

Также она подчеркнула, что важно относиться с пониманием к другим людям.

"Даже при самых глубоких различиях, отношение к другому человеку с уважением всегда является хорошим первым шагом на пути к большему пониманию", – сказала королева.

Она также добавила, что верит в то, что послание Иисуса о мире на земле и добрую волю ко всем никогда не устареет.