Друзья вокалиста The Prodigy рассказали, что "сломало" музыканта

Перед смертью Кит Флинт умолял свою жену вернуться.

Фронтмен The Prodigy Кит Флинт перед смертью просил свою жену модель Маюми Каи пересмотреть решение об их расставании.

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Об этом пишет The Sun. Друзья музыканта утверждают, что за несколько дней до самоубийства он просил свою возлюбленную вернуться домой. Он отложил продажу дома, так как надеялся на примирение с женой.

«Кит всегда надеялся, что они смогут восстановить отношения, он звонил ей много раз по телефону и умолял ее. Но она не передумала и настояла на том, чтобы они продали дом», - рассказал друг Флинта.

Он добавил, что это его «сломало».

Как сообщалось, Кит Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Коллеги по группе сообщили, что он покончил с собой.