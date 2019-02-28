Forbes: Транзит газа через Украину будет остро необходим России в ближайшие годы

Москва не сможет запустить свои пресловутые газопроводы в Европу в обход украинской территории до 2020 года.

31 декабря 2019 года действие долгосрочного контракта между Украиной и Россией о транзите газа завершится, так же как и конечные сроки проектов по строительству российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Этот двойной «дедлайн» Москва пытается использовать, чтобы создать максимальное давление на Киев. Российская сторона хочет, чтобы Киев выбирал между потерей всех доходов от транзита и российскими условиями по использованию украинской ГТС в качестве запасного варианта, пишет Forbes.

Но при этом Россия хочет продлить действие контракта на транзит, подписанного в 2009 году на условиях «Газпрома». Украина не соглашается и хочет провести следующие переговоры по этому вопросу в марте. Российская же сторона настаивает на мае или июне, надеясь, что на то время в Киеве появится более лояльный президент. 17 января президент России Владимир Путин сказал, что, в конце концов, его страна может продолжить транзит газа через Украину в Европу после завершения строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Германия станет должником Украины из-за «Северного потока-2»

Это может указывать на то, что Москва допускает, что ей не удастся завершить скандальный газопровод в Германию до конца года. И чтобы избежать перебоев в экспорте газа, ей нужен контракт с Украиной, действие которого начнется с 1 января 2020-го.

Кремль также четко понимает, что, скорее всего, с началом эксплуатации новых ГТС придется подождать. Ведь споры вокруг «Северного потока-2» не утихают. Еврокомиссия пытается подчинить законам ЕС «Турецкий поток-2», из-за чего возникнут задержки и проблемы с построением его наземной части. Кроме того, США угрожают санкциями компаниям, которые принимают участие в проекте «Северного потока-2».