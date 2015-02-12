Меркель и Олланд пожертвовали Украиной ради интересов собственных стран - вице-президент Европарламента

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил заместитель президента Европейского парламента Яцек Чарнецкий, комментируя достигнутые договоренности.

"Меркель с Олландом, без участия ЕС и отстаивая экономические интересы своих государств, пожертвовали Украиной. Этот мир однозначно выгоднее Москве, чем Киеву, потому что де-факто политически санкционирует достижения РФ", - сказал он.

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"Это не победа Украины. Думаю, что сегодня больше радуются в Москве, чем в Киеве", - прибавил Чарнецкий.

По его мнению, украинские высокопоставленные должностные лица пытаются сейчас "делать хорошую мину при плохой игре".

Чарнецкий также отметил, что часть европейских государств "хотели бы иметь покой любой ценой", и им удалось этого достичь.

Кроме того, он выразил убеждение, что поддерживаемые Москвой пророссийские боевики не остановятся на уже достигнутых рубежах и рано или поздно продолжат наступление.

"Если кто-то верит, что сепаратисты не захотят ни одной сотки или гектара украинской земли, то ошибается", - сказал вице-президент ЕП.

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Как сообщал УНИАН, в Минске состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президентов Украины Петра Порошенко, Франции Олланда, России Владимира Путина и канцлера ФРГ Меркель.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений. Также предусмотрено освобождение и обмен всех заложников.