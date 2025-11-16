Также в некоторых областях пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 16 ноября, часть Украины накроет похолодание и дожди. Осадки ожидаются на западе и северо-западе, а снижение температуры ощутят жители северных областей. На остальной территории температура также чуть снизится, а на юге наоборот станет теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Температура днем +9°...+13°, но в Волынской и Ривненской областях похолодает до +5°...+8°.

На севере Украины сегодня будет холодно. Температура тут снизится до +4°...+7°, а в Житомирской и Киевской областях еще и пройдут небольшие дожди.

На востоке страны сегодня будет сухо. Тут ожидается облачная погода с прояснениями и температура в пределах +8°...+11°.

В центральной части Украины существенных осадков также не ожидается. Температура днем от +8° до +11°.

На юге Украины будет сухо, а воздух прогреется до приятных +12°...+15°, в Крыму - до +16°.

16 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды

16 ноября - святой княжны Анны Всеволодовны. По приметам, если мыши в этот день роют норы, то идет сильное похолодание. Если в этот день нет снега, то следующий год будет с плохим урожаем.

