Путин: Режим прекращения огня начнется с 15 февраля (видео)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что режим прекращения огня на Донбассе начнет действовать с 00.00 15 февраля, отвод тяжелых вооружений для украинских войск будет осуществляться от сегодняшней линии соприкосновения, для боевиков – от линии, согласованной 19 сентября в рамках Минских договоренностей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал по итогам переговоров в Минске с президентом Украины Петром Порошенко, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом об урегулировании ситуации на востоке Украины. Переговоры продолжались более 13 часов.

«Мы договорились, на мой взгляд, о многом. Первое: договорились о прекращении огня с 00.00 15 февраля», - сказала Путин.

Он отметил, что второй позицией договоренностей является отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения: для украинских войск – от сегодняшней линии соприкосновения, для боевиков – от линии, согласованной 19 сентября и предусмотренной Минским меморандумом.

Путин заявил, что также достигнуты договоренности о досрочном политическом урегулировании кризиса.

По его словам, этот пункт включает несколько позиций: проведение конституционной реформы в Украине, в рамках которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса, решение пограничных вопросов «по согласованию» с боевиками.

По словам Путина, также достигнуты договоренности о введении в действие «ранее принятого закона об особом статусе тех территорий – Донецка и Луганска».

«И, наконец, целый комплекс экономического и гуманитарного характера. Исходим из того, что все стороны проявят сдержанность в самое ближайшее время до полного прекращения огня», - заявил Путин.