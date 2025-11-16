Сегодня поздравляем представителей нескольких профессий и чествуем одного из христианских апостолов.

Дата 16 ноября очень насыщенная интересными событиями. Праздник сегодня в Украине чтит труд профессионалов нескольких сфер, а в православии вспоминают известного апостола и богослова. На планете проводится важное социальное мероприятие. По народным приметам день считается не очень удачным для финансовых дел.

Какой сегодня праздник в мире

С 2005 года в эту дату наступает Международный день борьбы с анорексией. Это психическое заболевание, при котором человек не принимает свое тело и стремится к постоянному похудению. Цель этого мероприятия - донести информацию о вреде изнуряющих диет и нездоровых стандартов красоты.

ООН празднует День толерантности. Он призывает людей быть терпимыми к окружающим, а также учить этому детей.

Но это еще не все всемирные праздники сегодня. 16 ноября также проводятся День пуговиц, День танца фламенко, День рукоделия, День памяти жертв ДТП, День исландского языка.

Какой сегодня праздник в Украине

В третье воскресенье ноября в нашей стране наступает День работников сельского хозяйства. Поздравить с ним стоит фермеров и аграриев, которые обеспечивают нас вкусными продуктами. Даже во время войны под постоянными обстрелами они продолжают ухаживать за землей.

Второе важное профессиональное торжество 16 ноября - праздник День работников радио, телевидения и связи. Поздравления сегодня принимают журналисты, ведущие, операторы, монтажеры, режиссеры и многие другие специалисты медиасферы.

Какой сегодня праздник церковный

Апостола Матфея чествуют по новому стилю. Он известен не только как ученик Иисуса, но и как автор одного из Евангелий. Считается, что святой покровительствует в финансах и творчестве, поэтому ему молятся об успехе в этих сферах. В староцерковном календаре сегодня праздник мучеников Акепсима, Аифала и многих других.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки к этой дате ожидали первого снега и гололеда. Вот какие есть приметы про 16 ноября:

лужи покрылись льдом - уже пришла зима;

если синицы и воробьи затихли, то скоро похолодает;

во время рыбалки ничего не получилось поймать - к ухудшению погоды;

утром появился туман - к потеплению.

В праздник сегодня принято ходить в гости к близким, заниматься рукоделием, делать консервацию на зиму. Поскольку продолжается Рождественский пост, на столе должны присутствовать только постные блюда. Также можно сделать уборку в доме и погребе.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом зависть, злоупотребление алкоголем, лень и месть. Древние люди знали, какой сегодня церковный праздник неудачный для финансовых дел, поэтому старались не планировать никаких торговых дел и не тратить большие суммы. Также не стоит пересчитывать мелочь.

