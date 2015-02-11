Содержание заключенного в Европе оказалось в 50 раз дороже, чем в России

Соответствующие данные представлены в ежегодном докладе Совета Европы, который выполнен сотрудниками Института криминологии и уголовного права Лозаннского университета, передает РБК.

Больше всех на содержание заключенных тратит Сан-Марино — 685 евро в день на человека. Цифры подсчитаны исходя из среднегодового курса евро.

Данные взяты за 2012 год, поскольку тюремная статистика собирается медленно. Россия впервые c 2006 года предоставила данные по запросу исследователей, сообщила один из составителей доклада Наталиа Дельгранде.

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ФСИН обладает самым большим в Европе бюджетом среди подобных ведомств — 5,4 миллиарда евро. Сравнимый бюджет у тюремного ведомства Италии — больше трех миллиардов, но на содержание одного заключенного там приходится больше 120 евро в день.

В России самое больше число заключенных в Европе. По данным российского ФСИН, за решеткой находятся 672 тысячи человек. В пересчете на 100 тысяч населения — это также самый высокий показатель в Европе.

Ранее УНИАН сообщал, что в октябре прошлого года Комитет избирателей Украины выступал за запрет практики голосования на выборах в тюрьмах.