Заключенных в Украине хотят лишить права голосовать на выборах

Об этом сказал на пресс-конференции Председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Мы должны запретить практику голосования в тюрьмах. Наша логика в том, что если гражданин переступил через закон и отбывает наказание, он не имеет права как гражданин участвовать в избрании власти», - сказал Кошель.

По его словам, может произойти парадоксальная ситуация, когда гражданин отбывает срок наказания за сепаратизм и одновременно он голосует за украинскую власть.

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По убеждению Кошеля, это также позволит избежать ряда злоупотреблений во время голосования в тюрьмах.

«Возможен компромисс в том вопросе, что неучастие в выборах будет только для тех граждан, которые совершили тяжкие преступления, для легких преступлений эту норму можно отменить»,- добавил он.