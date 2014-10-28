Заключенных в Украине хотят лишить права голосовать на выборах
Комитет избирателей Украины выступает за запрет практики голосования на выборах в тюрьмах.
Об этом сказал на пресс-конференции Председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
«Мы должны запретить практику голосования в тюрьмах. Наша логика в том, что если гражданин переступил через закон и отбывает наказание, он не имеет права как гражданин участвовать в избрании власти», - сказал Кошель.
По его словам, может произойти парадоксальная ситуация, когда гражданин отбывает срок наказания за сепаратизм и одновременно он голосует за украинскую власть.
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По убеждению Кошеля, это также позволит избежать ряда злоупотреблений во время голосования в тюрьмах.
«Возможен компромисс в том вопросе, что неучастие в выборах будет только для тех граждан, которые совершили тяжкие преступления, для легких преступлений эту норму можно отменить»,- добавил он.