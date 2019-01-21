"Оскар 2019" без ведущего: организаторы объявили дату

91 церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Зато объявление номинантов состоится уже завтра, 22 января.

Имена претендентов на лучшие награды в кинематографе объявят в 15:20 по киевскому времени. Соответствующая информация появилась на сайте Американской академии киноискусства.

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Так, отбор номинантов будущего "Оскара" начнется 7 января и в завершится уже 14-го числа. Самих номинантов объявят 22 января, а 4 февраля для них будет устроен традиционный обед.

Финальное голосование за претендентов на самую престижную награду в кино завершится 19 февраля, а 24 февраля пройдет 91-я церемония награждения лауреатов. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени.

Кроме того, 18 ноября 2018 в рамках "Оскара-2019" состоялась церемония вручения специальных наград, так называемых Governors Awards. В 2019 году трансляция церемонии вручения "Оскара" будет запланированной по меньшей мере в 225 странах мира.

90-я церемония награждения кинопремии Оскар-2018 состоялась в ночь на 5 марта. Лучшим фильмом было избрано творение испанского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". В целом эта лента претендовала на рекордные 13 номинаций однако победила лишь в четырех.

Как сообщал УНИАН, в этом году подготовка к церемонии вызвала скандал. После того, как комик Кевин Харт в очередной раз подтвердил, что не изменит своего решения и не будет вести церемонию «Оскар», опасения американского киносообщества серьезно выросли – нехватка времени не позволяла в сжатые сроки заменить актера на другую кандидатуру.

Организаторы кинопремии "Оскар" могут вместо одного ведущего пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих.