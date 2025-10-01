Светлана Билоножко также рассказала, что их объединяет.

Известная украинская певица и вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко - Светлана Билоножко - высказалась о Светлане Лободе.

Оказалось, что артистка является крестной мамой для внучки Билоножко. Поэтому она отметила, что у них теплые отношения, несмотря на критику Лободы, которая продолжает исполнять некоторые свои хиты на русском языке.

"Мы очень любим Светлану Лободу. Она крестная моей внучки и вместе с моей невесткой училась в одном классе. Она невероятная и уникальная как человек, такой доброй души. Не знаю, кто еще такой может быть, как Светлана. А когда поет на родном языке, говорит, что это идет на ура. У нее большинство репертуара такого. А какой-то русский иногда проскочит, потому что просто просят и платят за это гонорар. Но это не догма. А сколько она помогала, а люди чего-то... Хотя я на это не обращаю внимания. Мои дети говорят мне, что это специальные ботофермы пишут какие-то недостойные вещи. Пусть собой займутся", - подчеркнула Светлана в интервью "Суспільному Культура".

Билоножко добавила, что не поддерживает позицию коллег петь песни на русском языке во время полномасштабной войны. Однако знает причину их решения, о которой рассказала так:

"Они едут за границу, а там нашего языка вообще не знают. А русский все знают. А если ты приехал и тебе заказывают? Вот они и выполняют. Я не оправдываю, а просто объясняю. Потому что общалась и спрашивала: "Зачем ты так?".

