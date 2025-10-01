Из-за этого потенциальные усыновители отказывались от девочки.

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко, Инна рассказала о достижениях своей приемной дочери в лечении. Как оказалось, девочке удалось преодолеть сложный диагноз.

В своем блоге в Instagram адвокат поделилась, что когда познакомилась с Ангелиной, врачи ставили ей диагноз умственная отсталость. Именно этот фактор отвлекал внимание от ребенка у многих возможных усыновителей, но не напугал семью Мирошниченко.

"Почему потенциальные усыновители боятся диагноза умственная отсталость? Потому что обычно это состояние, вызванное поражением мозга. И вывести его в норму практически нереально. Мы забирали Ангелину с умственной отсталостью, диагностированной уже несколько лет назад. Еще и "наследственной", что делало ее анкету непривлекательной Мы рискнули, понимая, что научить самостоятельности это уже большой вклад. Мы сможем", - поделилась Инна.

Мирошниченко призналась, что процесс лечения был настолько сложным, что она даже представить себе не могла. Однако, это того стоило, ведь Ангелина вместе с родителями смогла преодолеть этот диагноз.

"Сегодня я получила результаты тестирования, которые показывают, что Ангелина смогла! Она пересекла ту грань, которая снимает с нее диагноз умственная отсталость. А это значит, что дальнейшее развитие возможно! Она смогла! За год! Несмотря на состояние здоровья, несмотря на все", - поделилась адвокат.

Инна добавила, что ее никогда не пугал диагноз дочери, но она всегда переживала и продолжает переживать за ее будущее, поэтому старается прилагать максимум сил для развития девочки.

