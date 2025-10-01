Артист поделился архивным снимком с подписчиками.

Известный украинский певец Александр Пономарев показал архивное фото, которое сделано 25 лет назад.

На днях артист опубликовал черно-белый снимок в своем Instagram. По словам Александра, эта фотография была сделана в начале 2000-х годов, следовательно, ему было примерно 27 лет. На ней Пономарев позирует на камеру в темной рубашке и с окрашенными в светлый цвет волосами.

Кстати, к кадру Пономарев добавил текст о культуре вождения. Артист высказался о водителях, которые не хотят пропускать на дороге других участников движения и рассказал о своих правилах управления авто.

"Еду за рулем и замечаю: на более крутых машинах водителей пропускают чаще. На более простых - реже. А выигрыш от этого какой? Минута туда, минута сюда. Многое это не меняет. И я начал играть в другую игру. Как только меня просят - сразу пропускаю. Представляю, что в той машине едут мои друзья или родные. И так становится немного проще дать дорогу. И знаете, это совсем другое ощущение. В спину к тебе летят не проклятия, а благодарность. Ты просто чувствуешь эту положительную энергию. И от этого ехать становится легче и радостнее. И еще, я не заметил потери времени", - отметил певец.

Напомним, ранее стало известно, что 52-летний Александр Пономарев закрутил новый роман.

