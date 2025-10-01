Дизайнер показал модные модели и посоветовал удачные сочетания.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал ТОП-5 стильных гольфов осени 2025 года. Подборку самых модных моделей он показал в своем Instagram.

"Осень - это не только о пальто и теплых напитках, но и о деталях, которые создают твой образ. Собрал самые топовые гольфы, которые придадут тебе тепла, стиля и особого шарма!" - отметил он.

Тренды осени 2025 - самые топовые гольфы

Вот какие гольфы просто необходимы этой осенью, по его словам:

Гольфы из кашемира. Очень мягкие, приятные на ощупь и чудесно сочетаются с любым образом, отметил дизайнер:

"Ээто не просто любовь с первого взгляда, это тепло и уют в твоем доме... Можно носить и с брюками, и с юбками, и с шортами. Ты всегда будешь выглядеть безупречно".

Классические черные гольфы. Базовый элемент гардероба осенне-зимнего сезона.

"Они добавляют дерзости, сдержанности и элегантности. Предлагаю сочетать с юбками или свободными брюками", - сказал Андре Тан.

Гольфы с принтом. Добавляют яркий акцент.

"Это то, что тебе точно необходимо, и привлечет внимание всегда. Но принт должен быть некричащим, это очень важно", - предупредил стилист.

Длинные гольфы до колена. Не только красиво, но и очень удобно.

"Идеально подходят для осеннего сезона, когда уже не так тепло и немножко уже холодно. Их можно носить и с короткими джинсами, и с леггинсами, как в 2000-х", - отметил дизайнер.

Цветные гольфы. Этой осенью такие гольфы - не просто тренд, но и настоящая необходимость, заверил Андре Тан:

"Выбирай яркие оттенки - красный, синий или даже оранжевый, чтобы добавить цвета осенним будням".

