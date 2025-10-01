Пара уже обсудила вопрос воспитания совместных детей.

Известная актриса Николь Кидман после новости о разводе с мужем-певцом Китом Урбаном выдвинула свои условия.

Как пишет издание Daily Mail, звезда фильмов "Холланд" и "Хорошая плохая девочка" хочет основной опеки над их общими детьми - 17-летней Санди Роуз и 14-летней Фейт Маргарет. В частности, Кидман будет с ними 306 дней в году, в то время как Кит может быть только 59 дней.

"Кит будет проводить время с детьми с 10 утра в субботу до 6 вечера в воскресенье каждые две недели, а Николь будет присматривать за ними остальное время", - отмечают журналисты.

Экс-супруги также распределили между собой праздники, которые они будут отмечать с детьми. Например, Санди Роуз и Фейт Маргарет празднуют со звездной мамой День матери и Пасху, а с Урбаном - День отца и День благодарения.

Еще стало известно, что Николь и Кит будут совместно принимать важные решения относительно будущего дочерей. А вот финансовой помощи актриса не будет получать от бывшего, ведь отметила, что он "уже оплатил" все свои обязательства по содержанию детей.

Что известно об отношениях Николь Кидман и Кита Урбана

Актриса и певец познакомились в 2005 году на G'Day LA, а уже через год пара сыграла свадьбу. Позже у них родилась общая дочь Санди, а затем супруги с помощью суррогатного материнства стали родителями во второй раз.

Они прожили вместе 19 лет, но на днях стало известно об их разводе. Сначала писали СМИ, что инициатором развода стал Кит, но потом отметили, что все же Николь решилась на этот шаг из-за "непримиримых разногласий в браке".

