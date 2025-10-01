В реабилитационных центрах состоялись допремьерные показы документального фильма 2+2 'Страна-киборг'

Первыми ленту увидели ветераны, которые после потери конечностей в результате ранений на фронте проходят путь восстановления и реабилитации.

Уже сегодня, 1 октября в 14:20 на телеканале 2+2 состоится премьера документального фильма "Страна-киборг". Накануне специальные показы состоялись в реабилитационных центрах для ветеранов TYTANOVI в Киеве и Superhumans во Львове.

Героями ленты стали военные и гражданские, которые пережили травмы войны, реабилитацию, протезирование и восстановление и сейчас с новым непостижимым опытом готовы восстанавливать Украину. Ветеран Федор Самбурский несмотря на тяжелое ранение, потерю руки и ноги, при поддержке центра TYTANOVI открыл кафе, где встречаются военные и гражданские, а военнослужащий с позывным "Мекс" уже мечтает вернуться на службу.

Руководительница реабилитационного Superhumans Ольга Руднева раскрывает секреты, какую суперсилу на самом деле дает центр своим пациентам. Своей историей делится Руслана Данилкина, которая известна украинцам как "Незламна Руся". Восстановившись после ранения и потери ноги, она работает в реабилитационном центре "Superhumans" во Львове и делится своим опытом реабилитации с другими. В этом центре нашли поддержку и другие герои ленты: военнослужащий Вячеслав Кутьин, предприниматель из Белополья Богдан Некрасов и другие.

Видео дня

После просмотра ветераны отметили, что для них эта лента в первую очередь о мотивации, о несокрушимости и о единстве.

"Примеры других вдохновляют и не дают опускать руки. Мы видим, если другие смогли, то и мы сможем. Но часто ветераны не знают, с чего начать. Поэтому такие проекты нужно развивать, давать больше информации, начиная от практических рекомендаций по оформлению необходимых документов, прохождения бюрократических процедур, раскрытие возможностей и специальных программ для ветеранов по медицинскому сопровождению и протезированию, как в государственном, так и в частном секторах",- говорит ветеран Богдан Озимок, который проходит восстановление в центре TYTANOVI.

Специальный показ "Страны-киборг" также запланирован в реабилитационном центре Unbroken Ukraine.

"Это фильм вопрос: готовы ли мы воспользоваться шансом улучшить нашу страну, что дают нам люди, которые прошли тяжелые травмы и ад реабилитации? Поверить в их титаническую волю и доверить им будущее страны: дипломатию, бизнес, исполнительную власть... Все ли мы сделали, чтобы этим людям было комфортно работать и строить Украину мечты, Украину будущего? Ведь эти люди уже сделали для государства очень много, заплатили большую цену, но готовы сделать больше", - говорит продюсер ленты Максим Сухенко.

Напомним, лента рассказывает об украинцах, которые сумели выстоять и найти себя несмотря на страшные испытания. Герои смогли не только побороть физические травмы, но и вернуться к жизни, найти любимое дело, открыть собственный бизнес, творить изменения в органах государственной власти и помогать другим.

Это стало возможным не только благодаря невероятной силе духа героев, но и прорыву украинской медицины, которая во время войны столкнулась с уникальными сложными случаями. Современные технологии дают возможность вернуть функциональность подавляющему большинству травмированных. Новые уникальные разработки позволяют изготавливать интеллектуальные протезы, печатать титановые кости, живые органы, изготавливать биопротезы, экзоскелеты, искусственную кожу. А программы психологической реабилитации возвращают к жизни тех, кто потерял веру.

Документальный фильм "Страна-киборг" создан каналом 2+2 при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Не пропустите впечатляющие истории ветеранов, прорыв украинской медицины и примеры несокрушимости в документальной ленте "Страна-киборг" уже сегодня в 14:20 на телеканале 2+2.

Вас также могут заинтересовать новости: