День ветерана отмечается в Украине 1 октября. В этот день стоит поздравить всех, кто прошел через боевые действия.

Ежегодно 1 октября в Украине чтят всех ветеранов. Праздник был установлен по указу Леонида Кучмы в 2004 году. День ветерана боевых действий отмечают в эту дату из-за того, что ООН 1 октября празднует Международный день пожилых людей. А в Украине до начала российско-украинской войны в 2014 году большинство ветеранов были людьми пожилого возраста.

С началом войны России против Украины ветеранами боевых действий стали обычные мужчины и женщины разных возрастов. До полномасштабной войны в нашей стране было около 500 тысяч ветеранов. Ветераны нуждаются в особой поддержке и признании в обществе.

У большинства украинцев есть хотя бы один знакомый, который прошел через войну. В День ветеранов боевых действий 2023 поздравьте таких людей и поблагодарите за службу. Не забудьте также сделать донат украинской армии.

Видео дня

Для близких и друзей ветеранов в Украине работает проект поддержки Veteran Hub. Здесь можно получить психологическую помощь и поддержку, найти для ветерана цивильную работу или обратиться за юридической консультацией. Звоните по номеру 067 348 28 68.

День ветерана боевых действий - поздравления

Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу службу. Украина гордится вами. Низкий поклон за вашу отвагу. Будьте здоровы, живите долго и счастливо. Пусть ваши близкие будут счастливы, а ваша семья - крепкой и дружной!

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Поздравляю с Днем ветерана боевых действий. Желаю всем нам дождаться победы Украины и воссоединения семей. Здоровья, согласия и довольства вам и вашим семьям, уважаемые ветераны! Спасибо за вашу службу. Пусть ваши заслуги перед страной не останутся незамеченными. Слава Украине! Героям слава!

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Ветераны - гордость Украины. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного отдыха после службы.

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1 октября поздравляем всех украинских ветеранов. Вы сполна отдали свой долг перед страной. Примите искренние поздравления и глубокую признательность за все, что сделано вами ради будущей победы Украины. Пусть всегда вас окружают вниманием и заботой близкие люди, пусть радуют своими успехами дети, внуки и правнуки. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, сердечного тепла, любви, душевного покоя и мирного неба над головой.

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